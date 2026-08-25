Фармкорпорация "Здоровье" способствует развитию профессионального баскетбола в Харькове

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" приступил к активной подготовке к новому сезону Суперлиги 2026/2027 при поддержке фармацевтической корпорации "Здоровье".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу топ-клуба Суперлиги.

Пока клуб продолжает формировать состав, который позволит достичь новых результатов. "Соколам" удалось сохранить скелет команды, в то же время добавив качественных исполнителей из других клубов.

Важным показателем работы клуба являются и успехи его молодых баскетболистов на международном уровне. В июле сразу два игрока "Харьковских Соколов" - Артем Романица и Никита Змиевский - в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами Европы U-20. А возглавил сборную Украины U-20 главный тренер "Харьковских Соколов" Дмитрий Забирченко.

Таким образом, представители харьковского клуба внесли весомый вклад не только в развитие команды, но и в выступление национального молодежного баскетбола на европейской арене.

Команду пополнили молодые баскетболисты (фото: пресс-служба)

Еще одним важным направлением работы "Харьковских Соколов" стало создание команды, которая в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

Для ее формирования клуб провел отбор молодых баскетболистов в возрасте от 16 до 22 лет. В нем приняли участие 56 кандидатов, преимущественно воспитанников харьковского баскетбола. По результатам отбора предварительно сформирован состав из 20 спортсменов.

Для этих игроков предстоящий сезон станет первым шагом во взрослом профессиональном баскетболе. Создание команды Первой лиги позволяет молодым харьковским спортсменам продолжать профессиональное развитие в родном городе и постепенно переходить на новый уровень соревнований.

Поддержка спорта и создание возможностей для профессионального развития спортсменов - одно из направлений социальной ответственности фармацевтической корпорации "Здоровье".

Корпорация уже несколько лет поддерживает БК "Харьковские Соколы", помогая клубу участвовать во всеукраинских соревнованиях, развивать баскетбол в Харькове и популяризировать здоровый образ жизни детей и взрослых.

Поддержка спорта очень важна (фото: прессслужба)

Сейчас "Харьковские Соколы" начали подготовку к новому игровому сезону. Впереди команду ждут тренировочный процесс, окончательное формирование состава и новые матчи Суперлиги, тогда как молодые воспитанники клуба будут готовиться к своему дебютному сезону в Первой лиге.

"Особенно приятно видеть, как молодые спортсмены получают возможность расти рядом с профессиональной командой, представлять наш город на всеукраинском и международном уровнях и добиваться высоких результатов", - отметил основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровской.