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Фармкомпанию Servier признали виновной в сокрытии побочных эффектов препарата, - Guardian

Автор: РБК-Украина

Суд Франции оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических компаний страны Servier на 2,7 миллиона евро, признав ее виновной в обмане и непредумышленном убийстве из-за лекарства от диабета Mediator, которое стало причиной смерти около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на решение суда.

Суд установил, что компания сокрыла потенциально смертельные побочные эффекты.

Кроме того, бывший исполнительный директор Servier Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам тюремного заключения условно, а французское агентство по лекарственным средствам было оштрафовано на 303 тысячи евро.

Издание отмечает, что препарат Mediator был зарегистрирован как средство для лечения диабета, но его широко прописывали в качестве средства для подавления аппетита, чтобы помочь людям похудеть. Его активное химическое вещество известно как Benfluorex.

По данным министерства здравоохранения Франции, применение Mediator вызывало повреждение сердечного клапана, в результате чего погибло не менее 500 человек, однако, как указывает The Guardian, по данным других исследований, число погибших составляет около 2 тысяч.

Еще тысячи пациентов, принимавшие этот препарат, получили серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Несмотря на то, что они знали о рисках, которым подвергали в течение многих лет,… они (Servier, - ред.) никогда не принимали необходимых мер и поэтому виновны в обмане", - заявила председатель уголовного суда Сильви Даунис.


Напомним, ранее словенского фармгиганта KRKA обвинили в том, что компания более 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии.

По данным СМИ, компания выплачивала врачам около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму несколько миллионов евро в год.

В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре.

По данным Еврокомиссии, компании KRKA, Lupin, Teva, Matrix и Niche/Unichem договорились с французским фармгигантом Servier. Участники сделки пообещали подождать с выпуском генерических препаратов от давления, которые конкурировали бы с оригинальным препаратом "Периндоприл". В итоге KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.

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Новости Украины Франциялекарствафармацевтические компании
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