Суд встановив, що компанія приховала потенційно смертельно побічні ефекти.

Крім того, колишній виконавчий директор Servier Жан-Філіп Сета був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення умовно, а французьке агентство з ліків було оштрафовано на 303 тисячі євро.

Видання зазначає, що препарат Mediator був зареєстрований як засіб для лікування діабету, але його широко прописували як засіб для придушення апетиту, щоб допомогти людям схуднути. Його активна хімічна речовина відома як Benfluorex.

За даними міністерства охорони здоров'я Франції, застосування Mediator викликало пошкодження серцевого клапана, в результаті чого загинуло не менше 500 осіб, проте, як вказує The Guardian, за даними інших досліджень, число загиблих складає близько 2 тисяч. Ще тисячі пацієнтів, які приймали цей препарат, отримали серйозні захворювання серцево-судинної системи.

"Не дивлячись на те, що вони знали про ризики, яким піддавали протягом багатьох років, ... вони (Servier, ред.) ніколи запобігали цьому і тому винні в обмані", - заявила голова кримінального суду Сільві Дауніс.