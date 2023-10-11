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Фармкомпанія "Здоров'я" розповіла, як допомагає пораненим захисникам пройти реабілітацію

Фото: фармкомпанія "Здоров'я" розповіла, як допомагає пораненим захисникам пройти реабілітацію (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фармацевтична група "Здоров’я" надає захисникам можливість пройти післяопераційне відновлення в одній з харківських клінік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Фахівці Ммедичного центру фізіотерапії Rubinko розробляють програму реабілітації, яка враховує особливості поранення та фізичного стану кожного військового.

Бійці, які вже пройшли терапію або ще перебувають у центрі, дякують лікарям та компанії "Здоров’я", яка покриває витрати на їхню реабілітацію.

"Під час виконання бойового завдання отримав осколкові поранення руки — поруч розірвалася граната. Мені роздробило кістки, які хірургам довелося просто збирати та пересаджувати шкіру. Дякую за допомогу і за те, що зможу повернутися до повноцінного життя та служби", - розповів поранений в районі Бахмута захисник.

 

Фармацевтична група компаній "Здоров'я" продовжує також допомагати й тим, хто залишається на фронті. Більше ніж 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами, допомагають нищити ворога.

Крім того, на потреби армії передали автівки, автобуси, екскаватори. На потреби військових передали благодійної допомоги лікарськими засобами на суму понад 31 млн грн, придбали й встановили у харківській лікарні сучасну рентгенографічну систему.

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