Фармкомпанія "Здоров'я" розповіла, як допомагає пораненим захисникам пройти реабілітацію

Фахівці Ммедичного центру фізіотерапії Rubinko розробляють програму реабілітації, яка враховує особливості поранення та фізичного стану кожного військового.

Бійці, які вже пройшли терапію або ще перебувають у центрі, дякують лікарям та компанії "Здоров’я", яка покриває витрати на їхню реабілітацію.

"Під час виконання бойового завдання отримав осколкові поранення руки — поруч розірвалася граната. Мені роздробило кістки, які хірургам довелося просто збирати та пересаджувати шкіру. Дякую за допомогу і за те, що зможу повернутися до повноцінного життя та служби", - розповів поранений в районі Бахмута захисник.

Фармацевтична група компаній "Здоров'я" продовжує також допомагати й тим, хто залишається на фронті. Більше ніж 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами, допомагають нищити ворога.

Крім того, на потреби армії передали автівки, автобуси, екскаватори. На потреби військових передали благодійної допомоги лікарськими засобами на суму понад 31 млн грн, придбали й встановили у харківській лікарні сучасну рентгенографічну систему.