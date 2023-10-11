Фармкомпания "Здоровье" рассказала, как помогает раненым защитникам пройти реабилитацию

Специалисты медицинского центра физиотерапии Rubinko разрабатывают программу реабилитации, учитывающую особенности ранения и физического состояния каждого военного.

Бойцы, которые уже прошли терапию или еще находятся в центре, благодарят врачей и компанию "Здоровье", которая покрывает расходы на их реабилитацию.

"При выполнении боевого задания получил осколочные ранения руки - рядом разорвалась граната. Мне раздробило кости, которые хирургам пришлось просто собирать и пересаживать кожу. Спасибо за помощь и за то, что смогу вернуться к полноценной жизни и службе", - рассказал раненый в районе Бахмута защитник.

Фармацевтическая группа компаний "Здоровье" продолжает также помогать и остающимся на фронте. Более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами, помогают уничтожать врага.

Кроме того, на нужды армии передали автомобили, автобусы, экскаваторы. На нужды военных передали благотворительную помощь лекарственными средствами на сумму более 31 млн грн, приобрели и установили в харьковской больнице современную рентгенографическую систему.