Фармкомпанія "Здоров'я" повідомила про масовані інформаційні атаки: офіційна заява

Фармацевтична компанія "Здоров'я" заявила про системний захист своєї репутації та повну готовність протидіяти інформаційним атакам.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Фармкомпанія "Здоров'я" повідомила про посилення інформаційних атак і заявила, що матеріали, які періодично з'являються в мережі, містять неправдиві звинувачення та спрямовані на дискредитацію підприємства.
У заяві зазначається, що окремі інтернет-видання регулярно публікують фейки щодо власників підприємства, а також вигадані звинувачення про нібито відмову в наданні медикаментів у межах гуманітарної підтримки.
Компанія підкреслює, що жодні з цих тверджень не мають під собою реальних підстав і шкодять її діловій репутації, формуючи хибне уявлення про діяльність одного з найбільших виробників ліків в Україні.
Представники ФК "Здоров'я" вважають, що хвиля дискредитаційних матеріалів не випадкова. "Атаки пов’язані з конкуренцією", - йдеться у заяві.
Компанія демонструє стабільний розвиток, інвестує у модернізацію виробництва, розширює ринки збуту та бере участь у соціальних і благодійних проєктах. На думку керівництва, це може бути причиною того, що окремі гравці ринку намагаються "усунути" підприємство як сильного конкурента.
Попри те, що Харків - прифронтове місто і постійно потерпає від російських атак, виробництво "Здоров'я" не зупинялося від перших днів повномасштабного вторгнення, наголошують у компанії.
"Фахівці підприємства роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені життєво необхідними лікарськими засобами. З першого дня широкомасштабного вторгнення компанія "Здоров'я" безперервно працює та підтримує всіх, хто наближає Перемогу, надаючи гуманітарну допомогу українцям, які її найбільше потребують", - сказано в офіційній заяві.
Водночас підприємство зазнало й серйозних збитків - унаслідок російських ударів по складах дистриб’юторів було знищено продукцію на мільйони гривень. Та попри це інвестиційні програми не припинилися: відкрито нову ділянку цеху готових лікарських форм, побудовано склад готової продукції та створено сучасну лабораторію контролю якості.
Компанія постійно бере участь у численних соціальних проектах (допомога у реабілітації військових, фінансування центру арт-терапії дітей переселенців, надання постійної благодійної допомоги закладам охорони здоров’я, лікарням, військовим шпиталям).
Як зазначено в заяві, з початку повномасштабної війни ФК "Здоров'я" багаторазово допомагала ЗСУ закупкою дронів, тепловізорів, автівок, медичного обладнання.
"Компанія навіть під час війни не відмовилася від багаторічної підтримки слобожанських спортсменів - борців, які представляють Україну на міжнародних турнірах та здобувають нагороди на чемпіонатах Європи й України. Також надає фінансову підтримку баскетбольному клубу "Харківські Соколи", - акцентує фармвиробник.
У заяві наголошується, що фармацевтична компанія "Здоров'я" неодноразово успішно захищала свою ділову репутацію в суді.
Суди визнали розповсюджені щодо "Здоров'я" відомості недостовірними й такими, що принижують честь і гідність підприємства. Відповідачів зобов’язано публічно їх спростувати.
У фармвиробника підкреслюють: компанія і надалі діятиме принципово та послідовно, захищаючи свій імідж надійного українського виробника ліків.
"Фармацевтична компанія "Здоров'я" працює для здоров’я та безпеки громадян України. Ми й надалі відстоюватимемо свою гідність та ділову репутацію, попри будь-які інформаційні атаки", - йдеться у повідомленні.