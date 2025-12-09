Фармкомпанія "Здоров'я" повідомила про масовані інформаційні атаки: офіційна заява

Фармкомпанія "Здоров'я" повідомила про посилення інформаційних атак і заявила, що матеріали, які періодично з'являються в мережі, містять неправдиві звинувачення та спрямовані на дискредитацію підприємства.

У заяві зазначається, що окремі інтернет-видання регулярно публікують фейки щодо власників підприємства, а також вигадані звинувачення про нібито відмову в наданні медикаментів у межах гуманітарної підтримки.

Компанія підкреслює, що жодні з цих тверджень не мають під собою реальних підстав і шкодять її діловій репутації, формуючи хибне уявлення про діяльність одного з найбільших виробників ліків в Україні.

Конкуренція як причина атак

Представники ФК "Здоров'я" вважають, що хвиля дискредитаційних матеріалів не випадкова. "Атаки пов’язані з конкуренцією", - йдеться у заяві.

Компанія демонструє стабільний розвиток, інвестує у модернізацію виробництва, розширює ринки збуту та бере участь у соціальних і благодійних проєктах. На думку керівництва, це може бути причиною того, що окремі гравці ринку намагаються "усунути" підприємство як сильного конкурента.

Робота під обстрілами та ліки для українців

Попри те, що Харків - прифронтове місто і постійно потерпає від російських атак, виробництво "Здоров'я" не зупинялося від перших днів повномасштабного вторгнення, наголошують у компанії.

"Фахівці підприємства роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені життєво необхідними лікарськими засобами. З першого дня широкомасштабного вторгнення компанія "Здоров'я" безперервно працює та підтримує всіх, хто наближає Перемогу, надаючи гуманітарну допомогу українцям, які її найбільше потребують", - сказано в офіційній заяві.

Водночас підприємство зазнало й серйозних збитків - унаслідок російських ударів по складах дистриб’юторів було знищено продукцію на мільйони гривень. Та попри це інвестиційні програми не припинилися: відкрито нову ділянку цеху готових лікарських форм, побудовано склад готової продукції та створено сучасну лабораторію контролю якості.

Соціальна місія та підтримка спорту

Компанія постійно бере участь у численних соціальних проектах (допомога у реабілітації військових, фінансування центру арт-терапії дітей переселенців, надання постійної благодійної допомоги закладам охорони здоров’я, лікарням, військовим шпиталям).

Як зазначено в заяві, з початку повномасштабної війни ФК "Здоров'я" багаторазово допомагала ЗСУ закупкою дронів, тепловізорів, автівок, медичного обладнання.

"Компанія навіть під час війни не відмовилася від багаторічної підтримки слобожанських спортсменів - борців, які представляють Україну на міжнародних турнірах та здобувають нагороди на чемпіонатах Європи й України. Також надає фінансову підтримку баскетбольному клубу "Харківські Соколи", - акцентує фармвиробник.

Рішення суду підтверджують позицію "Здоров'я"

У заяві наголошується, що фармацевтична компанія "Здоров'я" неодноразово успішно захищала свою ділову репутацію в суді.

Суди визнали розповсюджені щодо "Здоров'я" відомості недостовірними й такими, що принижують честь і гідність підприємства. Відповідачів зобов’язано публічно їх спростувати.

У фармвиробника підкреслюють: компанія і надалі діятиме принципово та послідовно, захищаючи свій імідж надійного українського виробника ліків.

"Фармацевтична компанія "Здоров'я" працює для здоров’я та безпеки громадян України. Ми й надалі відстоюватимемо свою гідність та ділову репутацію, попри будь-які інформаційні атаки", - йдеться у повідомленні.