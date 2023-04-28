Фармкомпанія "Здоров'я" підтвердила відповідність вимогам GMP

Харківські фармацевтичні компанії "Здоров'я" та "Здоров'я народу" в очній формі пройшли інспектування й були рекомендовані до отримання сертифіката GMP.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP - міжнародний стандарт. Він є основним документом, виданим Держлікслужбою за результатами інспектування, який засвідчує відповідність умов виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP.
"Наявність у підприємства такого сертифіката гарантує забезпечення якості на всіх етапах виробництва: від моменту затвердження виробника вихідної сировини та пакувальних матеріалів, їхнього надходження на підприємство до відвантаження готової продукції на склад. Кожна серія випущених лікарських засобів контролюється відповідно до вимог реєстраційного досьє", - зазначають в компанії.
Перевірка охоплювала усі виробничі дільниці підприємств, складські зони, зони контролю якості, допоміжні зони та обладнання.
Виробництво стерильних лікарських засобів здійснюється на 3 сертифікованих дільницях:
Виробництво нестерильних лікарських засобів здійснюється на 10 сертифікованих дільницях:
Результати інспектування підтвердили ефективне функціонування фармацевтичної системи якості як у мирний час, так і під час воєнного стану.
"Хоча обставини повітряної тривоги та обстрілів суттєво ускладнювали огляд потужностей, фахівці Управління ліцензування виробництва лікарських засобів пересвідчилися у відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP) та контролю за дотриманням цих вимог. Щодня потужності двох харківських заводів забезпечують громадян якісними ліками", - додають в компанії.
"У надскладні часи для країни, коли йде війна, коли Харків обстрілюють і гинуть люди - колектив компанії працює, кожен на своєму місці. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб українці мали життєво необхідні ліки. З першого дня широкомасштабної війни компанія "Здоров’я" підтримувала та продовжує підтримувати всіх, хто наближає перемогу. Ми надаємо гуманітарну допомогу українцям, яким вона вкрай необхідна", - підкреслив голова наглядової ради компанії Олександр Доровський.
Нагадаємо, від початку повномасштабного протистояння на потреби армії компанії "Здоров'я" та "Здоров’я народу" передавали ліки, закуповували генератори, квадрокоптери, передавали та ремонтували автомобілі ЗСУ, укомплектували необхідним оснащенням співробітників компаній, що вступили до лав ЗСУ.
На потреби ЗСУ передали близько 20 автомобілів. Додатково, з ініціативи керівництва компанії, закупили комплекти технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструментів, аптечки). Придбали та передали розвідникам дрони.