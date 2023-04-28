Фармкомпания "Здоровье" подтвердила соответствие требованиям GMP

Сертификат соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP - международный стандарт. Он является основным документом, выданным Госликслужбой по результатам инспектирования, удостоверяющим соответствие условий производства лекарственных средств действующим в Украине требованиям GMP.

"Наличие у предприятия такого сертификата гарантирует обеспечение качества на всех этапах производства: с момента утверждения производителя исходного сырья и упаковочных материалов, их поступления на предприятие до отгрузки готовой продукции на склад. Каждая серия выпускаемых лекарственных средств контролируется в соответствии с требованиями регистрационного досье", - отмечают в компании.

Проверка включала все производственные участки предприятий, складские зоны, зоны контроля качества, вспомогательные зоны и оборудование.

Производство стерильных лекарственных средств осуществляется на 3 сертифицированных участках:

Цех стерильных лекарственных средств №1

Участок по производству инъекционных лекарственных средств в ампулах (ампульный цех)

Участок по производству инъекционных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

Производство нестерильных лекарственных средств осуществляется на 10 сертифицированных участках:

Цех нестерильных лекарственных средств (Участок твердых лекарственных форм и участок жидких пероральных лекарственных средств, сиропов)

Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

Участок по производству капсулированных лекарственных форм и порошков (цех готовых лекарственных форм)

Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству твердых лекарственных форм антибиотиков и гормонов (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству твердых лекарственных форм малых промышленных и опытных серий (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству мягких, жидких лекарственных форм, спреев и аэрозолей (фитохимический цех)

Участок производства Аргинина глутамата порошка кристаллического (субстанции) (фитохимический цех)

Участок по производству мягких желатиновых капсул (цех мягких лекарственных форм)

Участок по производству мазей, гелей, кремов (цех мягких лекарственных форм)

Результаты инспектирования подтвердили эффективное функционирование фармацевтической системы качества как в мирное время, так и во время военного положения.

"Хотя обстоятельства воздушной тревоги и обстрелов существенно усложняли обзор мощностей, специалисты Управления лицензирования производства лекарственных средств убедились в соответствии с условиями производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и контроля за соблюдением этих требований. Ежедневно мощности двух харьковских заводов обеспечивают граждан качественными лекарствами", - добавляют в компании.

"В сверхсложные времена для страны, когда идет война, когда Харьков обстреливают и гибнут люди - коллектив компании работает, каждый на своем месте. Наши специалисты делают все возможное, чтобы у украинцев было жизненно необходимое лекарство. С первого дня широкомасштабной войны компания "Здоровье "поддерживала и продолжает поддерживать всех, кто приближает победу. Мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, которым она крайне необходима", - подчеркнул председатель наблюдательного совета компании Александр Доровский.

Напомним, с начала полномасштабного противостояния на нужды армии компании "Здоровье" и "Здоровье" народу" передавали лекарства, закупали генераторы, квадрокоптеры, передавали и ремонтировали автомобили ВСУ, укомплектовали необходимым оснащением сотрудников компаний, вступивших в ряды ВСУ.

На нужды ВСУ передали около 20 автомобилей. Дополнительно, по инициативе руководства компании закупили комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструментов, аптечки). Приобрели и передали разведчикам дроны.