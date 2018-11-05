Фармацевты поддержали декларацию по аптечному проекту №8591

Фото: пресс-конфренция (РБК-Украина)

Фармацевты заявили об отказе аптечных сетей с 1 января 2019 года от заключения каких-либо договоров

Фармацевты поддержали декларацию по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защиты прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами" №8591 от 12 июля 2018 года. Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам директора Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимира Руденко, в связи с регистрацией законопроекта №8591 была подготовлена соответствующая декларация.

"С целью недопущения коллапса на фармрынке Украины заявляем об отказе аптечных сетей с 1 января 2019 года от заключения каких-либо договоров. Данная декларация является открытой для подписания другими представителями аптечных сетей. Это значительный шаг в том, чтобы данный вопрос снять. Мы готовы и открыты к диалогу. Мы хотим, чтобы законы в Украине работали. Мы хотим, чтобы наша страна работала стабильно", - заявил Владимир.

В частности, фармацевты убеждены, что все нормы проекта закона №8591 направлены на ущемление аптечного рынка, в том числе и через запрет аптечному заведению предоставлять оплачиваемые маркетинговые услуги, которые рассматриваются авторами проекта закона как мнимая причина подорожания стоимости лекарственных средств для населения и размер доходов от которых значительно преувеличивается некоторыми экспертами рынка

При этом представители отрасли отметили, что инициатива по заключению маркетинговых договоров исходит именно от производителей лекарственных средств и используется ими же в собственной конкурентной борьбе.

"Завтра будут рассматривать этот законопроект. 12 июля был зарегистрирован законопроект относительно обеспечения экономической конкуренции в розничной торговле лекарственными средствами. Считаем, что это негативно повлияет. Этот проект направлен исключительно на перераспределение рынка. Мы направили в Раду документ - исследование, письмо антимонопольного комитета по данному законопроекту, заключение института законодательства и прочее. Этим законопроектом устанавливаются определенные ограничения: запрет быть участником предприятий, участники не могут быть ФЛП, запрет использования названий других аптек, запрет на использование названий зарубежных аптек... Все требования, по этому законопроекту, должны быть внедрены в течение года", - рассказал Руденко.