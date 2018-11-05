Фармацевти підтримали декларацію щодо аптечного проекту №8591

Фото: прес-конфренція (РБК-Україна)

Фармацевти заявили про відмову аптечних мереж з 1 січня 2019 року від укладання будь-яких договорів

Фармацевти підтримали декларацію щодо проекту закону "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами" №8591 від 12 липня 2018 року. Про це вони заявили на прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами директора Аптечної професійної асоціації України Володимира Руденка, у зв'язку з реєстрацією законопроекту №8591 була підготовлена відповідна декларація.

"З метою недопущення колапсу на фармринку Украйни заявляємо про відмову аптечних мереж з 1 січня 2019 року від укладання будь-яких договорів. Дана декларація є відкритою для підписання іншими представниками аптечних мереж. Це значний крок в тому, щоб дане питання було зняти. Ми готові і відкриті до діалогу. Ми хочемо, щоб закони в Україні працювали. Ми хочемо, щоб наша країна працювала стабільно", - заявив Володимир.

Зокрема, фармацевти переконані, що усі норми проекту закону №8591 направлені на утиск аптечного ринку, в тому числі і через заборону аптечному закладу надавати оплачувані маркетингові послуги, які розглядаються авторами проекту закону як удавана причина здорожчання вартості лікарських засобів для населення та розмір доходів від яких значно перебільшується деякими експертами ринку.

При цьому представники галузі наголосили, що ініціатива з укладання маркетингових договорів виходить саме від виробників лікарських засобів та використовується ними ж у власній конкурентній боротьбі.

"Завтра розглядатимуть цей законопроект. 12 липня було зареєстровано цей законопроект щодо забезпечення економічної конкуренції у роздрібній торгівлі лікарськими засобами. Вважаємо, що це негативно вплине. Цей проект спрямований виключно на перерозподіл ринку. Ми направили до Ради документ- дослідження, лист антимонопольного комітету щодо даного законопроекту, висновок інституту законодавства та інше. Цим законопроектом встановлюються певні обмеження: заборона бути учасником підприємств, учасники не можуть бути ФОП, заборона використання назв інших аптек, заборона щодо використання назв зарубіжних аптек... Всі вимоги, за цим законопроектом, мають бути впроваджені протягом року", - розказав Руденко.