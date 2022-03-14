Немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России. Такое решение было принято после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
В частности, это включает в себя:
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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