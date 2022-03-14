Немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России. Такое решение было принято после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в заявлении.

В частности, это включает в себя: