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Фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России

Автор: Валерия Полищук

Немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России. Такое решение было принято после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила все расходы в России и Беларуси, не связанные с поставками необходимых продуктов в области здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в заявлении.

В частности, это включает в себя:

  • Приостановка всех рекламных и других мероприятий по продвижению продукции.
  • Прекращение проектов капитальных инвестиций на неопределенный срок.
  • Отказ от новых деловых возможностей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против Украины