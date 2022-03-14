Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення було прийнято після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії і Білорусі, не пов'язані з поставками необхідних продуктів в галузі охорони здоров'я та сільського господарства", - йдеться в заяві.

Зокрема, це включає в себе: