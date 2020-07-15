За последние 5 лет фармацевтическая компания "Фармак" нарастила производство на 35%. Также "Фармак" уменьшил потребление газа на 76%, электроэнергии - на 64%, а количество выбросов в атмосферу ежегодно снижается в среднем на 12-20%.

Об этом говорится в нефинансовом отчете по корпоративной социальной ответственности "Фармак", который компания подготовила согласно обязательствам перед сетью Глобального договора ООН.

По данным отчета, лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок ориентировочно 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные, современные лекарственные средства, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сообщается также, что "Фармак" экспортирует четверть продукции в 28 стран мира. В настоящий момент в разработке – около ста лекарственных средств.

"Параллельно с увеличением производства "Фармак" постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, что дает весомый результат. Так, за пять лет потребление природного газа на гривну выпущенной продукции уменьшилось на 76%, электроэнергии – на 64%. Компания неуклонно придерживается украинских и европейских нормативов в экологических вопросах и планирует мероприятия, призванные в дальнейшем еще более существенно уменьшить любые возможные последствия деятельности", - говорится в сообщении компании.

Так, в 2019 году выбросы в атмосферу уменьшились на 12,42% по сравнению с 2018 годом в Киеве и на 22,99% в Шостке, что связано с работой котельной в сравнительно теплый зимний период, а также с введением в эксплуатацию двух новых котлов Viessmann.

Как отмечают в компании, "Фармак" утилизирует и перерабатывает отходы по всем нормам и систематически уменьшает их количество. За 2019 год было передано на утилизацию 323 тонны пластика, 280 тонн макулатуры, 159 тонн лома.

Кроме того, "Фармак" создал образовательный проект "Экошкола" для учащихся 8-11 классов. Школьники, получив необходимые знания на образовательной онлайн-платформе, могут создать для своей школы проект, направленный на экономное использование природных ресурсов, и выиграть грант на его реализацию. Обучение в "Экошколе" доступно для каждого школьника в Украине. В этом году в проект приняли школы из 25 городов.

"Символично, что этот доклад увидел свет именно в этом году. Ведь в июне Глобальный договор отметил 20-летие. А в декабре наше предприятие празднует 95 лет со дня основания. Исторически мы были и остаемся пионерами в фармацевтической отрасли Украины. Достаточно сказать, что "Фармак", - это первое предприятие страны по производству синтетических лекарственных средств. Мы начали доказывать биоэквивалентность лекарств, то есть их эффективность, почти за 10 лет до того, как это стало обязательным требованием в отрасли", - отметила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

По ее словам, стандартизация производства по GMP, проекты в сфере энергоэффективности и бережного использования природных ресурсов, внедрение инноваций и инвестиции в науку - являются приоритетными для компании.

"Лидер отрасли должен подавать пример и вести за собой. Именно поэтому мы решили систематизировать работу в направлении устойчивого развития и стать частью мирового сознательного бизнеса, конечно, первыми среди украинских фармацевтических предприятий", - добавила Жебривская.

Напомним, в 2015 году назад "Фармак" открыл собственное производство субстанций в г. Шостка. Инвестиции в строительство составили 40 млн долларов США. Из них 500 тыс. евро пошли на современные очистные сооружения.

В 2018 году компанией было открыто новое производство по изготовлению твердых лекарственных средств за 20 млн евро. По результатам 2019 года компания осталась лидером фармрынка с долей 5,9%.