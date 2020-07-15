За останні 5 років фармацевтична компанія "Фармак" наростила виробництво на 35%. Також "Фармак" зменшив споживання газу на 76%, електроенергії - на 64%, а кількість викидів в атмосферу щорічно знижується в середньому на 12-20%.

Про це йдеться у фінансовому звіті з корпоративної соціальної відповідальності "Фармак", який компанія підготувала згідно з зобов'язаннями перед мережею Глобального договору ООН.

За даними звіту, лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, присутні у всіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Щорічно "Фармак" виводить на ринок орієнтовно 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні лікарські засоби, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами.

Повідомляється також, що "Фармак" експортує чверть продукції 28 країн світу. Наразі в розробці – близько ста лікарських засобів.

"Паралельно зі збільшенням виробництва "Фармак" постійно працює над зменшенням негативного впливу на навколишнє середовище, що дає вагомий результат. Так, за п'ять років споживання природного газу на гривню випущеної продукції зменшилась на 76%, електроенергії – на 64%. Компанія неухильно дотримується українських і європейських нормативів в екологічних питаннях і планує заходи, покликані надалі ще більш істотно зменшити будь-які можливі наслідки діяльності", - йдеться в повідомленні компанії.

Так, у 2019 році викиди в атмосферу зменшилися на 12,42% у порівнянні з 2018 року в Києві й на 22,99% у Шостці, що пов'язано з роботою котельні у теплий зимовий період, а також з введенням в експлуатацію двох нових котлів Viessmann.

Як відзначають в компанії, "Фармак" утилізує і переробляє відходи по всім нормам і систематично зменшує їх кількість. За 2019 рік було передано на утилізацію 323 тонни пластику, 280 тонн макулатури, 159 тонн брухту.

Крім того, "Фармак" створив освітній проект "Екошкола" для учнів 8-11 класів. Школярі, отримавши необхідні знання на освітній онлайн-платформі, можуть створити для своєї школи проект, спрямований на економне використання природних ресурсів, і виграти грант на його реалізацію. Навчання в "Екошколі" доступно для кожного школяра в Україні. В цьому році в проект прийняли школи з 25 міст.

"Символічно, що ця доповідь побачила світ саме в цьому році. Адже в червні Глобальний договір відзначив 20-річчя. А в грудні наше підприємство святкує 95 років з дня заснування. Історично ми були й залишаємося піонерами у фармацевтичній галузі України. Досить сказати, що "Фармак", - це перше підприємство країни з виробництва синтетичних лікарських засобів. Ми почали доводити біоеквівалентність ліків, тобто їх ефективність, майже за 10 років до того, як це стало обов'язковою вимогою в галузі", - зазначила голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська.

За її словами, стандартизація виробництва за GMP, проекти у сфері енергоефективності та дбайливого використання природних ресурсів, впровадження інновацій та інвестиції у науку - є пріорітетними для компанії.

"Лідер галузі повинен подавати приклад і вести за собою. Саме тому ми вирішили систематизувати роботу в напрямку сталого розвитку і стати частиною світового свідомого бізнесу, звичайно, першими серед українських фармацевтичних підприємств", - додала Жебрівська.

Нагадаємо, у 2015 році назад "Фармак" відкрив власне виробництво субстанцій в Шостці. Інвестиції в будівництво склали 40 млн доларів США. З них 500 тис. євро пішли на сучасні очисні споруди.

У 2018 році компанією було відкрито нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів за 20 млн євро. За результатами 2019 року компанія залишилася лідером фармринку з часткою 5,9%.