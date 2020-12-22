"Фармак" удвоил мощности асептического производства

Во время открытия нового производства "Фармак" (пресс-служба)

Производитель лекарственных средств компания "Фармак" удвоила мощности асептического производства.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, за счет нового производства компания увеличит выпуск стерильных жидких лекарственных средств, спрос на которые во время пандемии значительно возрос.

"Новый производственный корпус - это построенное с нуля семиэтажное здание, где размещено более 20 единиц основного технологического оборудования и около 100 инженерного. Инвестиции составили 50 млн евро. Проект длился два года. Новое производство оснащено высокопроизводительными линиями - до 36 000 ампул, 12 000 флаконов, 7500 небул и 3600 пластиковых флаконов в час", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что впервые в "Фармак" при проектировании применили технологию трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления. Это позволило ощутить эффект присутствия, объективно оценить преимущества проекта и устранить недостатки в ходе проектирования, а также снизить риски ошибок в ходе реализации проекта.

"В этом году "Фармак" исполняется 95 лет. Это выдающаяся дата. Мало кто из украинских предприятий может похвастаться такой историей. А мы не только сохранили стратегическое производство в тяжелое для страны время, но и вывели его в лидеры рынка, продукцию которого покупают во всем мире. Сегодня "Фармак" - это зеркало возможностей украинской фармотрасли на международной арене. Мы экспортируем продукцию в более чем 25 стран. Компания смогла этого достичь благодаря усердной работе и постоянному развитию. За последние пять лет объемы производства возросли на 59%", - отметила председатель наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская.

По ее словам, за это время компания открыла новый завод по изготовлению АФИ в Шостке, производство суппозиториев, участок по изготовлению твердых лекарственных средств, новую упаковочную линию твердых форм и линию упаковки саше, производство глазных суспензий.

"Также, понимая, что будущее фармацевтики за сложными разработками, мы запустили инновационный R&D комплекс и опытно-промышленный участок биотехнологического направления", - добавила Филя Жебровская.

Сегодня, к своему юбилею, компания уже традиционно открывает новое производство.

"В этот проект было инвестировано 50 млн евро. Это ультрасовременный цех по изготовлению стерильных лекарственных средств. Запустив это производство, мы в два раза увеличиваем мощности по производству асептической продукции. И здесь будут выпускаться лекарства, которые сегодня крайне необходимы для преодоления последствий COVID-19. Это и "Пропофол", и "Дексаметазон", прошедший недавно переквалификацию ВОЗ, и десятки других, жизненно важных лекарственных средств. Мы прошли большой путь за 95 лет, сделали кардинальный прорыв в компании и в отрасли за 25 лет. Динамику нашего развития можно посмотреть за пять лет и сегодня горизонт планирования в "Фармак" - 7-10 лет. Это новые вызовы, новые возможности, новые направления. Открывая современный комплекс, мы делаем шаг в будущее, ведь лекарства для современного человека должны изготовляться на современном высокотехнологическомоборудовании. Украинцы достойны наилучших технологий и лучшего качества - как раз то, что предлагает "Фармак", создавая инновационные возможности для производства лекарств высокого качества", - сообщила председатель наблюдательного совета "Фармак".

Напомним, за последние 5 лет инвестиции АО "Фармак" в научно-технический комплекс составили 3,4 млрд гривен.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. 14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.