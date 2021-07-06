"Фармак" объявил о переходе на цифровое досье лекарственных средств

Как сообщают в компании, партнером проекта выступила компания Siemens, которая внедряла подобные системы для мировых фармацевтических гигантов Bayer, Johnson & Johnson, Takeda и других.

Электронное досье серии препарата включает все необходимые протоколы: от контроля качества сырья до информации обо всех этапах и параметрах, зафиксированных при изготовлении лекарственного средства.

В пресс-службе отмечают, что внедрение электронного досье сводит к минимуму риск ошибки оператора, оптимизирует технологический процесс, позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию на участке, предоставляет полную статистику для расчета общей эффективности оборудования.

Кроме того, в случае использования электронного досье уполномоченное лицо сможет онлайн анализировать все показатели лекарственного средства на наличие отклонений и выпускать серию препарата удаленно, из любой точки мира.

Также после внедрения данной системы в разы уменьшается использование бумаги и расходных материалов.

"Цифровизация - требование современности. Как у каждого гражданина Украины появился электронный паспорт, так и у каждой серии лекарств должно быть свое электронное досье. В "Фармак" очень высокий уровень цифровизации и мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть лидерами не только в Украине, но и наращивать присутствие компании в мире. В "Фармак" функционирует прозрачная электронная система отчетности, бюджетирования, планирования производства, продаж, документооборота, а также оценки и обучения персонала. Нас интересуют глубинные процессы цифровизации, поэтому мы вводим электронные сертификаты качества, электронные протоколы исследований, электронные досье серии препаратов и многое другое", - отметил исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.