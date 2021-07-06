"Фармак" оголосив про перехід на цифрове досьє лікарських засобів

Як повідомляють в компанії, партнером проекту виступила компанія Siemens, яка впроваджувала подібні системи для світових фармацевтичних гігантів Bayer, Johnson & Johnson, Takeda та інших.

Електронне досьє серії препарату включає всі необхідні протоколи: від контролю якості сировини до інформації про всі етапи та параметри, зафіксовані під час виготовлення лікарського засобу.

У прес-службі зазначають, що впровадження електронного досьє зводить до мінімуму ризик помилки оператора, оптимізує технологічний процес, дає можливість у режимі реального часу моніторити ситуацію на дільниці, надає повну статистику для розрахунку загальної ефективності обладнання.

Крім того, у разі використання електронного досьє уповноважена особа зможе онлайн аналізувати всі показники лікарського засобу на наявність відхилень та випускати серію препарату віддалено, з будь-якого куточку світу.

Також після впровадження даної системи в рази зменшується використання паперу і витратних матеріалів.

"Цифровізація - це вимога сучасності. Як у кожного громадянина України з’явився електронний паспорт, так і в кожної серії ліків має бути своє електронне досьє. У "Фармак" дуже високий рівень цифровізації й ми постійно вдосконалюємося, щоб бути лідерами не тільки в Україні, але й нарощувати присутність компанії у світі. У "Фармак" функціонує прозора електронна система звітності, бюджетування, планування виробництва, продажів, документообігу, а також оцінювання та навчання персоналу. Нас цікавлять глибинні процеси цифровізації, тому ми запроваджуємо електронні сертифікати якості, електронні протоколи досліджень, електронні досьє серії препаратів та багато іншого", - зазначив виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.