"Фармак" искусственно затягивает суд по "Корвалолу", - адвокат "Дарницы"

АО "Фармак" искусственно затягивает судебную тяжбу с ПАО "Фармацевтическая компания "Дарница", в которой хочет добиться отмены госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Дарница". Такое мнение для РБК-Украина высказал представляющий интересы "Дарницы" партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, комментируя заседание Хозяйственного суда Киева 4 сентября.

"Фармак" с целью затянуть спор за несколько часов до заседания подал документ по существу дела. Кодекс предусматривает наше право ответить им на этот документ. Мы, естественно, хотим этим правом воспользоваться, чтобы не ставить клиента в слабую позицию", - объяснил он.

В итоге суд принял ходатайства обеих сторон и перенес рассмотрение дела по существу на 10 сентября. "Фармак" за это время попытается усилить свою правовую позицию очередным маркетинговым исследованием о лекарственном бренде "Корвалол Corvalolum".

"Очевидно, это время нужно "Фармаку", чтобы подготовить ещё одно доказательство, которое в принципе не должно быть учтено судом", - добавил адвокат.

Мамуня напомнил, что на прошлом заседании 28 августа "Фармак" уже предоставил суду социологическое исследование, которое якобы показывает, что население Украины ассоциирует торговую марку "Корвалол Corvalolum" с компанией "Фармак".

Адвокат подчеркнул, что подобные исследования не могут служить доказательством в суде. Опрос по заказу "Фармака" проводился в августе 2019 года, а предметом нынешнего судебного спора является решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) за июнь 2017 года.

Как сообщалось, суд между "Фармаком" и "Дарницей" длится почти 15 лет. Изначально процесс был инициирован "Фармаком", но в этот раз "Фармак" выступает ответчиком, поскольку речь идет об иске "Дарницы" на решение Апелляционной палаты МЭРТ, вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на "Корвалол".

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

"Корвалол" – седативный препарат, который производят многие фармацевтические предприятия постсоветских стран. Продается в форме оральных капель.