"Фармак" штучно затягує суд по "Корвалолу", - адвокат "Дарниці"

АТ "Фармак" штучно затягує судову тяжбу з ПАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця", в якій хоче домогтися скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарниця". Таку думку для РБК-Україна висловив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси "Дарниці", коментуючи засідання Господарського суду Києва 4 вересня.

"Фармак", з метою затягнути спір за кілька годин до засідання подав документ по суті справи. Кодекс передбачає наше право відповісти їм на цей документ. Ми, звісно, хочемо скористатися цим правом, щоб не ставити клієнта в слабку позицію", - пояснив він.

У результаті суд ухвалив клопотання обох сторін і переніс розгляд справи по суті на 10 вересня. "Фармак" за цей час намагатиметься посилити свою правову позицію черговим маркетинговим дослідженням про лікарський бренд "Корвалол Corvalolum".

"Очевидно, цей час потрібен "Фармаку", щоб підготувати ще один доказ, який в принципі не повинен бути врахований судом", - додав адвокат.

Мамуня нагадав, що на минулому засіданні 28 серпня "Фармак" вже надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак".

Адвокат підкреслив, що подібні дослідження не можуть служити доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармака" проводилось в серпні 2019 року, а предметом цього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Спочатку процес був ініційований "Фармаком", але в цей раз "Фармак" виступає відповідачем, оскільки мова йде про позов "Дарниці" на рішення Апеляційної палати МЕРТ, винесеного в 2017 році на користь "Фармака".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни на "Корвалол".

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

"Корвалол" – седативний препарат, який виробляють фармацевтичні підприємства пострадянських країн. Продається у формі крапель оральних.