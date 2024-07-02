З фарами вдень навіть влітку: для чого і який штраф за неуважність

На всіх нових машинах починаючи з 2011 року з заводу в обов’язковому порядку є так звані денні ходові вогні – DRL (англ. Daytime running lights). На моделях, де їх немає, українські Правила дорожнього руху (п.9.8) зобов’язують вмикати вдень ближнє світло фар. З 2013 року це стосувалося лише зимового періоду, а з травня 2024-го – і літнього часу також.

Для чого потрібні фари вдень

Ідея такого заходу у тому, щоб автомобіль було краще видно здалеку, і сенс у цьому справді є. Восени та взимку машина з фарами краще виділяється в умовах, коли немає підстав вмикати світло за ознаками недостатньої видимості: на фоні засніженого ландшафту, мокрого сірого асфальту, брудних автівок та споруд інфраструктури тощо.

Влітку, коли денне освітлення більш яскраве, набуває важливості інший чинник – контрастне освітлення, скажімо, при русі назустріч сонцю. Або, наприклад, коли зустрічний автомобіль буває замаскованим плямами тіні і світла, яке пробивається через крони дерев.

Фари чи DRL

Власники автівок старих моделей можуть тільки позаздрити тим, в кого вже з заводу машина має діодні DRL. В правилах дорожнього руху України йдеться про "денні ходові вогні, а у разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар". Але споживана стандартними галогеновими фарами електрична енергія означає додаткову витрату пального близько 0,1 л на годину. Можете помножити це на кількість годин, проведених машиною у русі, отримати ціну увімкнених фар. Але повторимось, цілком легальної альтернативи фарам на машинах без штатних DRL немає.

Хоча в принципі є варіант встановити у фари спеціально для них призначені світлодіодні лампи, які в 7 – 8 разів економічніші за рідні галогенки. Проте, це дуже дорогий спосіб, адже висококласні LED-лампи, з якими звичайна "галогенова" фара зберігає всі свої характеристики, випускає буквально одна-дві компанії, і коштують такі лампочки дуже недешево.

Ще один спосіб для власників машин випуску до 2011 року – встановити додаткові світлодіодні DRL. Хоча і тут все впирається в якість і ціну. Брендові комплекти DRL від авторитетних виробників, що мають в комплекті сертифікат ЕЭК ООН (ЕСЕ R87) і нормовану яскравість 400–800 кд, коштують не дешевше 100 -120 доларів. Та і формально вони як нештатні пристрої, залишаються приводом для покарання з боку поліції.

Штраф за неувімкнені фари

Водії, які не маючи штатних DRL, забули увімкнути фари за містом, правоохоронці колись активно штрафували на 425 – 510 грн. Спираючись при тому на Ст. 122 КУпАП – за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами на початку руху або зміни його напрямку. Але юристи зазначають, що неувімкнене світло фар поза населеними пунктами не пов’язане з "початком руху або зміною його напрямку", тож це порушення має каратись за ст. 125 КУпАП – “інші порушення правил дорожнього руху". А відповідальність за порушення цієї норми – лише попередження.

Коротко

Яскраве джерело світла на передку автомобіля – справді дієвий спосіб позначити себе на проїзній частині. Тому варто зробити все, щоб зазначене світло на машині було таким, як належить – чи то буде світло правильно відрегульованих фар, чи сертифіковані світлодіодні ходові вогні, чи справні і чисті штатні LED-ліхтарі автомобіля.