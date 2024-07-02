С фарами днем даже летом: зачем и какой штраф за невнимательность

На всех новых машинах, начиная с 2011 года, с завода в обязательном порядке есть так называемые дневные ходовые огни – DRL (англ. Daytime running lights). На моделях, где их нет, украинские ПДД (п.9.8) обязывают включать днем ближний свет фар. С 2013 года это касалось только зимнего периода, а с мая 2024 – и летнего времени тоже.

Для чего нужны фары днем

Идея такого мероприятия состоит в том, чтобы автомобиль был лучше виден издалека, и смысл в этом действительно есть. Осенью и зимой машина с фарами лучше выделяется в условиях, когда нет оснований включать свет по признакам недостаточной видимости: на фоне заснеженного ландшафта, мокрого серого асфальта, грязных автомобилей и сооружений инфраструктуры.

Летом, когда дневное освещение более яркое, приобретает важность другой фактор – контрастное освещение, скажем, при движении навстречу солнцу. Или, например, когда встречный автомобиль бывает замаскированным пятнами тени и света, пробивающегося через кроны деревьев.

Фары или DRL

Владельцы автомобилей подержанных моделей могут только позавидовать тем, у кого уже с завода машина имеет диодные DRL. В правилах дорожного движения Украины говорится о "дневных ходовых огнях, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар". Но потребляемая стандартными галогеновыми фарами электрическая энергия означает дополнительный расход топлива около 0,1 л в час. Вы можете умножить это на количество часов, проведенных машиной в движении, получить цену включенных фар. Но повторимся, что вполне легальной альтернативы фарам на машинах без штатных DRL нет.

Хотя в принципе есть вариант установить в фары специально для них предназначенные светодиодные лампы, которые в 7 – 8 раз экономичнее родных галогенок. Однако, это очень дорогостоящий способ, ведь высококлассные LED-лампы, с которыми обычная "галогеновая" фара сохраняет все свои характеристики, выпускает буквально одна-две компании, и стоят такие лампочки очень недешево.

Еще один способ для владельцев машин выпуска к 2011 году – установить дополнительные светодиодные DRL. Хотя и здесь все упирается в качество и цену. Брендовые комплекты DRL от авторитетных производителей, имеющих в комплекте сертификат ЭЭК ООН (ЕСЕ R87) и нормированную яркость 400-800 кд, стоят не дешевле 100-120 долларов. Да и формально они как нештатные устройства остаются поводом для наказания со стороны полиции.

Штраф за невключенные фары

Водители, не имея штатных DRL, забыли включить фары за городом, правоохранители когда-то активно штрафовали на 425 – 510 грн. Опираясь при этом на Ст. 122 КУоАП – за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами в начале движения или изменения его направления. Но юристы отмечают, что невключенный свет фар вне населенных пунктов не связан с "началом движения или изменением его направления", поэтому это нарушение должно наказываться по ст. 125 КУоАП – "другие нарушения правил дорожного движения". А ответственность за нарушение этой нормы – только предупреждение.

Кратко

Яркий источник света на передке автомобиля – действительно действенный способ обозначить себя на проезжей части. Поэтому следует сделать все, чтобы указанный свет на машине был таким, как положено – будет ли свет правильно отрегулированных фар, сертифицированы ли светодиодные ходовые огни, или исправны и чисты штатные LED-фонари автомобиля.