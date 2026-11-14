ua en ru
Сб, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Фантоми" виїдуть на дороги ще двох областей України

18:26 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
"Фантоми" виїдуть на дороги ще двох областей України Фото: патрульні автомобілі "Фантом" (facebook.com_patrolpolice.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

З 16 листопада спецавтомобілі "фантом" патрулюватимуть найбільш аварійні ділянки доріг Львівської та Одеської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

За його словами, спецавтомобілі зовні не відрізняються від звичайних машин.

Вони оснащені системами автофіксації швидкості, які можуть вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Перевищення швидкості фіксується автоматично в обох напрямках - попутному та зустрічному, без зупинки автомобіля порушника.

Окрім контролю швидкості, екіпажі реагують на інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

Йдеться про проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу.

"У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адмінвідповідальності", - зазначив Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року спеціальні патрульні автомобілі повернулися на дороги Києва та області.

За перші шість днів роботи вони автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.

Згодом у патрульній поліції повідомили про наміри розширити географію проєкту та запустити "фантоми" ще у двох областях.

Тоді йшлося про виведення нових спецавтомобілів на дороги Львівської та Дніпропетровської областей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
НАТО в обмін на Донбас, архітектура безпеки та обмін: головне про переговори від Зеленського
НАТО в обмін на Донбас, архітектура безпеки та обмін: головне про переговори від Зеленського
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів