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Фантазии русских о биологическом оружии могут стать поводом для новой операции, - Кулеба

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Киев, Пятница 11 марта 2022 00:13
Фантазии русских о биологическом оружии могут стать поводом для новой операции, - Кулеба Дмитрий Кулеба (Фото: РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Дмитрий Кулеба считает, что фантазии о несуществующем оружии могут стать поводом для новой военной операции РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что поиски Россией несуществующего биологического и химического оружия в Украине могут стать поводом для новой информационной и военной операции.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом, или химическом оружии в Украине, вызывает глубокую тревогу. Это может указывать и на то, что Россия готовит новую ужасную операцию", - отметил глава МИД.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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