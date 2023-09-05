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Фанатка селфі. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ

Харків, Вівторок 05 вересня 2023 10:37
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Фанатка селфі. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ Фото: у Харкові затримали коригувальницю ударів РФ, яка використовувала селфі для прикриття (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала коригувальницю в Харкові. Вона знімала стратегічні об’єкти під виглядом "селфі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

"Щоб скоригувати ворожу атаку, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору", - додали в СБУ.

Їздила до Москви

Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті. Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Селфі як прикриття

Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них "селфі", потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ.

Однак співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Затримання агентів РФ у Харкові

Правоохоронці постійно затримують ворожих агентів у Харкові. Наприклад, наприкінці червня у Харкові викрили російську агентурну мережу. Зрадники наводили ворожі ракети, а також "зливали" окупантам переміщення ЗСУ.

Крім того, СБУ викрила у Києві та Харківській області підривну діяльність ще двох прихильників "рашизму". Останні виправдовували російську агресію проти України.

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Служба безпеки України харков
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