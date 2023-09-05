Фанатка селфи. В Харькове задержали корректировщицу ударов РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала корректировщицу в Харькове. Она снимала стратегические объекты под видом "селфи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

"Чтобы скорректировать вражескую атаку, фигурка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору", - добавили в СБУ.

Ездила в Москву

Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критической инфраструктуры в городе. Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Селфи как прикрытие

Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, она активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство РФ.

Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания агентов РФ в Харькове

Правоохранители постоянно задерживают вражеских агентов в Харькове. Например, в конце июня в Харькове разоблачили российскую агентурную сеть. Предатели наводили вражеские ракеты, а также "сливали" оккупантам перемещение ВСУ.

Кроме того, СБУ разоблачила в Киеве и Харьковской области подрывную деятельность еще двух сторонников "рашизма". Последние оправдывали российскую агрессию против Украины.