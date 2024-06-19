Фальшиві гривні. Як захистити свій гаманець від підробок

Наразі українці користуються гривневими купюрами вже четвертого покоління, які були введені в обіг 9 березня 2015 року з уведенням в обіг банкноти номіналом 100 гривень. Кожна банкнота гривні четвертого покоління має понад 20 елементів, що захищають її від фальшування.

Як відрізнити справжню банкноту від фальшивої

На прикладі банкноти 200 гривень швидко перевіримо справжність банкноти.

Крок 1. Подивіться на банкноту проти світла

Джерело: harazd.bank.gov.ua

Перед тим, як покласти банкноту до гаманця, піднесіть її до світла і спробуйте розгледіти на ній водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла з’являється портрет історичного діяча та цифрове позначення номіналу.

Неозброєним оком легко розрізнити ще один елемент захисту – наскрізний. Це малюнок, виконаний на одному місці на лицьовій та зворотній сторонах банкноти. Під час розглядання проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюючи один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.

Цифрове позначення номіналу також передане через латентне зображення. Зі збільшуваним склом вам вдасться прочитати написи, що повторюються – мікротексти.

Крок 2. Перевірте банкноту на дотик

Джерело: harazd.bank.gov.ua

Доторкнувшись до банкноти, ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також рельєфність зображень з лицьового боку.

Справжність гривні можна визначити навіть із заплющеними очима. У цьому вам допоможуть рельєфні елементи купюри. Це зображення, шорсткість яких відчувається на дотик. Вони розміщені в нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

Рельєфні елементи, крім того, що є способом захисту від фальшування, допомагають людям із послабленим зором визначити, який номінал банкноти вони тримають у руках.

Крім того, банкноти гривні містять елементи захисту, помітні під ультрафіолетовим та інфрачервоним світлом, або мають магнітні властивості. Для їхнього виявлення знадобиться додаткове обладнання.

Крок 3. Змініть кут нахилу банкноти

Джерело: harazd.bank.gov.ua

Під час зміни кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект – поступові зміни та переходи кольорів, зміна напрямку руху фонового зображення стрічки.

Пропонуємо відеоінструкцію від Національного банку: як перевірити справжність банкноти 500 гривень.

Більше про елементи захисту кожного номіналу банкнот гривні можна дізнатися на сайті Національного банку.

Раніше РБК-Україна писало про те, як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди.

Більш докладно ми писали про те, як визначити фальшиві купюри і що робити з підробками.