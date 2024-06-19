Фальшивые гривны. Как защитить свой кошелек от подделок

В настоящее время украинцы пользуются гривневыми купюрами уже четвертого поколения, которые были введены в обращение 9 марта 2015 года с введением в обращение банкноты номиналом 100 гривен. Каждая банкнота гривны четвертого поколения имеет более 20 элементов, защищающих ее от фальсификации.

Как отличить настоящую банкноту от фальшивой

На примере банкноты 200 гривен быстро проверим подлинность банкноты.

Шаг 1. Посмотрите на банкноту против света

Источник: harazd.bank.gov.ua

Перед тем как положить банкноту в кошелек, поднесите ее к свету и попытайтесь разглядеть на ней водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света возникает портрет исторического деятеля и цифровое обозначение номинала.

Невооруженным глазом легко различить еще один элемент защиты – сквозной. Это рисунок, выполненный в одном месте на лицевой и оборотной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и сдвигов.

Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С увеличительным стеклом вам удастся прочитать повторяющиеся надписи – микротексты.

Шаг 2. Проверьте банкноту на прикосновение

Источник: harazd.bank.gov.ua

Прикоснувшись к банкноте, вы почувствуете банкнотную бумагу, тактильно отличающуюся от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.

Подлинность гривны можно определить даже с закрытыми глазами. В этом вам помогут рельефные элементы купюры. Это изображения, шероховатость которых ощущается на ощупь. Они расположены в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты.

Рельефные элементы, кроме того, что является способом защиты от фальсификации, помогают людям с ослабленным зрением определить, какой номинал банкноты они держат в руках.

Кроме того, банкноты гривны содержат элементы защиты, заметные под ультрафиолетовым и инфракрасным светом, или обладают магнитными свойствами. Для их обнаружения потребуется дополнительное оборудование.

Шаг 3. Измените угол наклона банкноты

Источник: harazd.bank.gov.ua

При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и переходы цветов, изменение направления движения фонового изображения ленты.

Предлагаем видеоинструкцию от Национального банка: как проверить подлинность банкноты 500 гривен.

Больше об элементах защиты каждого номинала банкнот гривны можно узнать на сайте Национального банка.

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