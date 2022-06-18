SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники: як це вплине на Starlink

Ракета компанії SpaceX вивела на навколоземну орбіту 53 інтернет-супутника системи Starlink. Falcon 9 стартував з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Нові супутники дозволять розширити можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення через супутниковий інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SpaceX.