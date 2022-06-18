SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники: як це вплине на Starlink
Ракета компанії SpaceX вивела на навколоземну орбіту 53 інтернет-супутника системи Starlink. Falcon 9 стартував з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Нові супутники дозволять розширити можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення через супутниковий інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SpaceX.
Ракета-носій першого ступеня після запуску приземлилася на безпілотний корабель в Атлантичному океані. Це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.
Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до мільярдера і засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска звернувся глава Української Мінцифри Михайло Федоров з проханням надати нашій країні можливість користуватися супутниковим Інтернетом.
І вже 28 лютого до Києва прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету - станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.
РБК-Україна писало також і про те, що Федоров розповів як Starlink відновлює зв'язок на деокупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.