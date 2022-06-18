ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники: як це вплине на Starlink

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 18 червня 2022 02:24
SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники: як це вплине на Starlink SpaceX вивела на орбіту 53 супутника системи Starlink (Фото: spacex.com)
Автор: Константин Широкун

Ракета компанії SpaceX вивела на навколоземну орбіту 53 інтернет-супутника системи Starlink. Falcon 9 стартував з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Нові супутники дозволять розширити можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення через супутниковий інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SpaceX.

Ракета-носій першого ступеня після запуску приземлилася на безпілотний корабель в Атлантичному океані. Це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до мільярдера і засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска звернувся глава Української Мінцифри Михайло Федоров з проханням надати нашій країні можливість користуватися супутниковим Інтернетом.

І вже 28 лютого до Києва прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету - станції Starlink, основною метою якого принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

РБК-Україна писало також і про те, що Федоров розповів як Starlink відновлює зв'язок на деокупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет SpaceX Илон Маск
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска