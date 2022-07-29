По факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело. Новый генпрокурор взял его на контроль

По словам Костина, жестокие зверства уже стали визитной карточкой российской армии.

"Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - отметил он.

Генпрокурор поручил немедленно начать досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Его проведет СБУ, к установлению всех причастных к преступлению привлекут Службу внешней разведки, ГУР и полицию.

"Ход досудебного расследования находится под моим личным контролем", - отметил Костин.