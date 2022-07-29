UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По факту зверств над бойцом ВСУ открыто дело. Новый генпрокурор взял его на контроль

Фото: генеральный прокурор Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный прокурор Андрей Костин взял расследование дела о зверствах над украинским военным, видео которых недавно появилось в сети, на личный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По словам Костина, жестокие зверства уже стали визитной карточкой российской армии.

"Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов, от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - отметил он.

Генпрокурор поручил немедленно начать досудебное расследование по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Его проведет СБУ, к установлению всех причастных к преступлению привлекут Службу внешней разведки, ГУР и полицию.

"Ход досудебного расследования находится под моим личным контролем", - отметил Костин.

Напомним, ранее в Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины