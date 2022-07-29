RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу. Новий генпрокурор взяв її на контроль

Фото: генеральний прокурор Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв розслідування справи про звірства над українським військовим, відео яких нещодавно з'явилося в мережі, на особистий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

За словами Костіна, жорстокі звірства вже стали візитною карткою російської армії.

"Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося в соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних сил України з боку окупантів, від якого здригнулися навіть прокурори і слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств і тортур", - зазначив він.

Генпрокурор доручив негайно розпочати досудове розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). Його проведе СБУ, до встановлення всіх причетних до злочину залучать Службу зовнішньої розвідки, ГУР і поліцію.

"Хід досудового розслідування знаходиться під моїм особистим контролем", - зазначив Костін.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США засудили тортури українського бійця, які потрапили в мережу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України