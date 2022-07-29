За фактом звірств над бійцем ЗСУ відкрито справу. Новий генпрокурор взяв її на контроль

За словами Костіна, жорстокі звірства вже стали візитною карткою російської армії.

"Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося в соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних сил України з боку окупантів, від якого здригнулися навіть прокурори і слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств і тортур", - зазначив він.

Генпрокурор доручив негайно розпочати досудове розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). Його проведе СБУ, до встановлення всіх причетних до злочину залучать Службу зовнішньої розвідки, ГУР і поліцію.

"Хід досудового розслідування знаходиться під моїм особистим контролем", - зазначив Костін.