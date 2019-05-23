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За фактом затримання восьми українських військових бойовиками відкрито справу

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 16:59
За фактом затримання восьми українських військових бойовиками відкрито справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Денісова уточнила інформацію про місцезнаходження восьми українських військовослужбовців, які затримали раніше бойовики

Український омбудсмен Людмила Денісова уточнила інформацію про місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, які 24 травня потрапили на тимчасово-окуповану територію в районі населеного пункту Новотроїцьке і були затримані. Про це вона написала у Facebook.

Вона повідомила, що відповідні відомості внесено до реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального злочину за ст. 146 ч. 2 Кримінального кодексу України.

"З метою з'ясування усіх обставин події та заходів, які здійснюються для звільнення військовослужбовців, ми звернулися до начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Ігоря Криштуна і в З'єднаний центр координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС", - повідомила вона.

Нагадаємо, вранці, 22 травня, у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухалися вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Однак вони відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.

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