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За фактом вибуху у Маріуполі відкрили справу

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 11:13
За фактом вибуху у Маріуполі відкрили справу
Фото: місце вибуху в Маріуполі (0629)

Справу відкрито за статтею "умисне вбивство"

За фактом вибуху гранати в Маріуполі, в результаті чого загинули дві особи, відкрили кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління поліції Донецької області.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинули чоловіки 1985 і 1987 року народження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Поліцейські також встановлюють походження боєприпасу і обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі стався вибух у житловому будинку. За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в Центральному районі на проспекті Будівельників в одній з квартир на 3 поверсі. За словами очевидців, після вибуху з квартири деякий час були чутні крики про допомогу.

До цього у Тернопільській області в результаті вибуху гранати постраждали п'ять осіб. За даними поліції, в селі Малий Ходачків група друзів зібралася в будинку, один з хлопців приніс гранату і поставив її на стіл, а дівчина, оглядаючи гранату, випадково зачепила чеку. У постраждалих ушкодження різного ступеня тяжкості - травми очей, хімічні опіки, переломи і так далі.

 

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