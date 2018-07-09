По факту растраты имущества "Океана" "ответственными хранителями" в 2016-2018 открыто производство

К растрате имущества ПАО НСЗ Океан могут быть причастны 8 установленных лиц

По факту растраты имущества ПАО НСЗ Океан "ответственными хранителями" в 2016-2018 открыто уголовное производство. Данные в Единый реестр досудебных расследований были внесены 2 июля 2018 года.

Основанием для открытия производства стало заявление о совершении группой лиц уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

В частности, согласно данным в ЕРДР, к растрате имущества ПАО НСЗ Океан могут быть причастны 8 установленных лиц, среди которых – должностные лица компаний, в 2016-2018 гг осуществлявших "ответственное хранение" имущества ПАО НСЗ Океан.

Факт растраты имущества был установлен в результате работы инвентаризационной комиссии на ПАО НСЗ Океан. Инвентаризация началась 1 марта 2018 г. и завершилась подписанием протокола 31.05.2018, который был передан в Генеральную прокуратуру. Точная сумма выявленной недостачи – 39,9 млн грн (остаточная балансовая стоимость недостающего имущества).

Инвентаризационная комиссия зафиксировала недостачу как необоротных активов, так и производственных запасов, и материалов, приобретенных для выполнения работ по незавершенному производству.

Как ранее сообщали СМИ, к ответственному хранению имущества ПАО НСЗ Океан с сентября 2016 по март 2018 гг были причастны представители оффшорной компании Зонел Оперейшинз Лимитед (СМИ связывают зарегистрированную на Кипре компанию с экс-министром энергетики Российской Федерации, экс-членом совета директоров ОАО "Газпром" Игорем Юсуфовым) Игнатов И.В. и Овсянников И.О., должностные лица ООО "Океан-Судоремонт" Шумило Л.М. и Морозов В.М., а также ряд других лиц.

Согласно данным ЕРДР, все вышеперечисленные, а также прочие неустановленные лица могли входить в организованную преступную группу, которая допустила нанесение ПАО НСЗ Океана ущерба в размере более 39,9 млн грн.

Напомним, первым про незаконный вывоз оборудования ПАО НСЗ Океан на металлолом заявил глава комитета кредиторов ПАО НСЗ Океан Игорь Волошин еще в октябре 2016 г. Позже ликвидатор ПАО НСЗ Океан Ирина Сербин и ее адвокат Владислав Грищенко неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями про совершение в период с сентября 2016 по февраль 2018 гг уголовных преступлений, которые заключались, в том числе, в уничтожении и вывозе на пункты приема металлолома оборудования ПАО НСЗ Океан. По данному факту было открыто уголовное производство.