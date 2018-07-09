За фактом розтрати майна "Океану" "відповідальними зберігачами" в 2016-2018 відкрито провадження

До розтрати майна ПАТ НСЗ Океан можуть бути причетні 8 встановлених осіб

За фактом розтрати майна ПАТ МСЗ Океан "відповідальними зберігачами" в 2016-2018 відкрито кримінальне провадження. Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 2 липня 2018 року.

Підставою для відкриття провадження стала заява про вчинення групою осіб кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, згідно з даними у ЄРДР, до розтрати майна ПАТ НСЗ Океан можуть бути причетні 8 встановлених осіб, серед яких – посадові особи компаній, в 2016-2018 рр здійснювали "відповідальне зберігання" майна ПАТ НСЗ Океан.

Факт розтрати майна було встановлено в результаті роботи інвентаризаційної комісії на ПАТ НСЗ Океан. Інвентаризація розпочалася 1 березня 2018 р. і завершилася підписанням протоколу 31.05.2018, який був переданий в Генеральну прокуратуру. Точна сума виявленої нестачі – 39,9 млн грн (залишкова балансова вартість відсутнього майна).

Інвентаризаційна комісія зафіксувала недостачу як необоротних активів, так і виробничих запасів, матеріалів, придбаних для виконання робіт по незавершеному виробництву.

Як раніше повідомляли ЗМІ, до відповідального зберігання майна ПАТ НСЗ Океан з вересня по березень 2016 2018 рр були причетні представники офшорної компанії Зонел Оперейшинз Лімітед (ЗМІ пов'язують зареєстровану на Кіпрі компанію з екс-міністром енергетики Російської Федерації, екс-членом ради директорів ВАТ "Газпром" Ігорем Юсуфовим) Ігнатов І.В. та Овсянніков І.О., посадові особи ТОВ "Океан-Судноремонт" Шумило Л.М. і Морозов В.М., а також ряд інших осіб.

Згідно з даними ЄРДР, всі перелічені вище, а також інші невстановлені особи могли входити в організовану злочинну групу, яка допустила нанесення ПАТ НСЗ Океану збитків у розмірі понад 39,9 млн грн.

Нагадаємо, першим про незаконний вивіз обладнання ПАТ НСЗ Океан на металобрухт заявив голова комітету кредиторів ПАТ НСЗ Океан Ігор Волошин ще в жовтні 2016 р. Пізніше ліквідатор ПАТ НСЗ Океан Ірина Сербін та її адвокат Владислав Грищенко неодноразово зверталися в правоохоронні органи із заявами про вчинення в період з вересня 2016 по лютий 2018 рр кримінальних злочинів, які полягали в тому числі, у знищенні та вивезенні на пункти прийому металобрухту обладнання ПАТ НСЗ Океан. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.