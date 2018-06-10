За фактом пожежі на спорткомплексі СКА у Львові відкрито кримінальне провадження

Триває комплекс слідчих дій

Військова прокуратура за фактом пожежі на спорткомплексі Міноборони у Львові відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 425 ККУ - про халатне ставлення до військової служби. Про це повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні (частина 3 стаття 425 Кримінального кодексу України) проводить Шевченківський відділ Національної поліції, а процесуальне - військова прокуратура Львівського гарнізону", - написав Сенюк.

Він зазначив, що триває комплекс слідчих дій.

За словами прокурора, в результаті пожежі знищено дах, третій поверх і частину приміщень на другому поверсі будівлі.

Чорні стіни, вибиті вікна, знищені дах, третій поверх та частина приміщень іншого поверху будівлі. Сьогодні, 10 червня,... Опубліковано Олегом Сенюком 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Львові сьогодні вночі сталася велика пожежа на спорткомплексі СКА.