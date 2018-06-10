За фактом пожежі на спорткомплексі СКА у Львові відкрито кримінальне провадження

Триває комплекс слідчих дій
Військова прокуратура за фактом пожежі на спорткомплексі Міноборони у Львові відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 425 ККУ - про халатне ставлення до військової служби. Про це повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні (частина 3 стаття 425 Кримінального кодексу України) проводить Шевченківський відділ Національної поліції, а процесуальне - військова прокуратура Львівського гарнізону", - написав Сенюк.
Він зазначив, що триває комплекс слідчих дій.
За словами прокурора, в результаті пожежі знищено дах, третій поверх і частину приміщень на другому поверсі будівлі.
Чорні стіни, вибиті вікна, знищені дах, третій поверх та частина приміщень іншого поверху будівлі. Сьогодні, 10 червня,...Опубліковано Олегом Сенюком 10 червня 2018 р.
Нагадаємо, у Львові сьогодні вночі сталася велика пожежа на спорткомплексі СКА.