По факту повреждения авто нардепа в центре Киева открыто дело

Вчера десятки активистов заблокировали движение авто "Тойота Ленд Крузер"

По факту повреждения автомобиля народного депутата в центре Киева возбуждено дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, в полиции сообщили, что происшествие произошло вчера, 12 июля 2018 года, на пересечении улиц Институтская и Садовая.

"Во время блокировки движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, десятки человек заблокировали движение авто "Тойота Ленд Крузер", в результате хулиганских действий было разбито заднее стекло авто. Кроме того, в результате указанных действий один человек травмировал ногу, мужчина госпитализирован.

Сообщается, что полиция установили личность активиста, обоснованно подозреваемого в повреждении авто, им оказался житель Киева, 1991 г.р. Сейчас он задержан.

По указанному факту открыто дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера под стенами парламента активисты повредили авто нардепа Павла Пинзеника.