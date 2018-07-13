За фактом пошкодження авто нардепа в центрі Києва порушено справу

Вчора десятки активістів заблокували рух авто "Тойота Ленд Крузер"

За фактом пошкодження автомобіля народного депутата в центрі Києва порушено справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Так, у поліції повідомили, що подія сталася вчора, 12 липня 2018 року, на перетині вулиць Інститутська та Садова.

"Під час блокування руху автомобілів активіст отримав травму ноги, а інші мітингувальники пошкодили скло іномарки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, десятки осіб заблокували рух авто "Тойота Ленд Крузер", внаслідок хуліганських дій було розбито заднє скло авто. Крім того, внаслідок вказаних дій одна особа травмувала ногу, чоловіка було госпіталізовано.

Повідомляється, що поліція встановили особу активіста, обґрунтовано підозрюваного у пошкодженні авто, ним виявився мешканець Києва, 1991 р.н. Наразі його затримано.

За вказаним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора під стінами парламенту активісти пошкодили авто нардепа Павла Пинзеника.