По факту обстрела телебашни в Киеве возбудили уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту циничного обстрела телебашни в Киеве. Во время ракетного удара погибли пятеро жителей столицы, еще трое - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Отмечается, что Российская Федерация нанесла два ракетных удара по телебашне около 17:00 во вторник, 1 марта. В результате были повреждены аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.
Кроме того, действия российских оккупантов привело к гибели пятерых мирных жителей, еще трое получили ранения.
"По данным руководства государственного оператора, Концерна РРТ, который относится к сфере управления Администрации Госспецсвязи, оператор был готов к таким действиям оккупанта и заранее обеспечил доставку сигнала до региональных сетей через европейские спутниковые станции, которые вне доступом ракет российских агрессоров. Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.
Посольство Израиля в Украине прокомментировало циничные действия России, призвав уважать святость этого места.
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