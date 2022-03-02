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По факту обстрела телебашни в Киеве возбудили уголовное дело

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Киев, Среда 02 марта 2022 14:30
По факту обстрела телебашни в Киеве возбудили уголовное дело Фото: в Киеве при обстреле телебашни погибли 5 человек (фото facebook.com/petrovpavelp)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту циничного обстрела телебашни в Киеве. Во время ракетного удара погибли пятеро жителей столицы, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что Российская Федерация нанесла два ракетных удара по телебашне около 17:00 во вторник, 1 марта. В результате были повреждены аппаратная, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

Кроме того, действия российских оккупантов привело к гибели пятерых мирных жителей, еще трое получили ранения.

"По данным руководства государственного оператора, Концерна РРТ, который относится к сфере управления Администрации Госспецсвязи, оператор был готов к таким действиям оккупанта и заранее обеспечил доставку сигнала до региональных сетей через европейские спутниковые станции, которые вне доступом ракет российских агрессоров. Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.

Посольство Израиля в Украине прокомментировало циничные действия России, призвав уважать святость этого места.

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