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За фактом обстрілу телевежі в Києві порушили кримінальну справу

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Київ, Середа 02 березня 2022 14:30
За фактом обстрілу телевежі в Києві порушили кримінальну справу Фото: в Києві при обстрілі телевежі загинуло 5 осіб (facebook.com/petrovpavelp)
Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом цинічного обстрілу телевежі в Києві. Під час ракетного удару загинуло п'ятеро мешканців столиці, ще троє - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що Російська Федерація завдала два ракетних удари по телевежі близько 17:00 у вівторок, 1 березня. В результаті було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

Крім того, дії російських окупантів призвело до гибелі п'ятьох мирних жителів, ще троє отримали поранення.

"За даними керівництва державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, оператор був готовий до таких дій окупанта і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів. Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.

Посольство Ізраїлю в Україні прокоментувало цинічні дії Росії, закликавши поважати святість цього місця.

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