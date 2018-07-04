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Интервью

По факту "минирования" здания ВСП открыто уголовное дело

НовостиОбщество    04.07.2018 - 18:58
Фото: полиция в ходе осмотра здания ВСП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: полиция в ходе осмотра здания ВСП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Дело будет расследовать Шевченковское управление полиции

По факту сообщения о минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) возбуждено уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти Украины.

Производство открыто по части первой статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

"Указанной статьей Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", - указано в сообщении.

Также отмечается, что органом досудебного расследования определено Шевченковское управление полиции главного управления Национальной полиции Украины.

Напомним, что 27 июня 2018 года в 9:03 до Шевченковского управления полиции поступило сообщение от анонима о заминировании здания Высшего совета правосудия. Во время осмотра помещения работниками следственно-оперативной группы, взрывотехнической и кинологической служб взрывчатых веществ обнаружено не было.

На первом этаже было обнаружено макет самодельного взрывного устройства, состоявший из мобильного телефона, гарнитуры, двух пачек кофе и полиэтиленового пакета, обмотанного изоляционной лентой.

Полиция проверяет информацию о минировании главного офиса "Киевстара" За июнь в городской совет Львова поступило 210 ложных сообщений о заминировании
Теги публикации: минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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