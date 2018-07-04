По факту "минирования" здания ВСП открыто уголовное дело

Дело будет расследовать Шевченковское управление полиции

По факту сообщения о минировании здания Высшего совета правосудия (ВСП) возбуждено уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти Украины.

Производство открыто по части первой статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

"Указанной статьей Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", - указано в сообщении.

Также отмечается, что органом досудебного расследования определено Шевченковское управление полиции главного управления Национальной полиции Украины.

Напомним, что 27 июня 2018 года в 9:03 до Шевченковского управления полиции поступило сообщение от анонима о заминировании здания Высшего совета правосудия. Во время осмотра помещения работниками следственно-оперативной группы, взрывотехнической и кинологической служб взрывчатых веществ обнаружено не было.

На первом этаже было обнаружено макет самодельного взрывного устройства, состоявший из мобильного телефона, гарнитуры, двух пачек кофе и полиэтиленового пакета, обмотанного изоляционной лентой.