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За фактом "мінування" будівлі ВРП відкрито кримінальну справу

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 18:58
Фото: поліція у ході огляду будівлі ВРП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: поліція у ході огляду будівлі ВРП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Справу буде розслідувати Шевченківське управління поліції

За фактом повідомлення про замінування будівлі Вищої ради правосуддя (ВРП) порушено кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-центру судової влади України.

Провадження відкрито за частиною першою статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

"Зазначеною статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що органом досудового розслідування визначено Шевченківське управління поліції головного управління Національної поліції України.

Нагадаємо, що 27 червня 2018 року о 9:03 до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від аноніма про замінування приміщення Вищої ради правосуддя. Під час огляду приміщення працівниками слідчо-оперативної групи, вибухотехнічної та кінологічної служб вибухових речовин виявлено не було.

На першому поверсі виявлено макет саморобного вибухового пристрою, який складався із мобільного телефона, гарнітури, двох пачок кави та поліетиленового пакета, обмотаного ізоляційною стрічкою.

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Теги публікації: минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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