По фактам столкновений в Харькове открыто два дела

Полиция Харькова открыла два уголовных производства и оформила административный протокол по фактам нарушений общественного порядка после Марша равенств. В результате столкновений пострадали двое полицейских, передает пресс-служба полиции Харькова.

Сообщается, что 17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу.

По факту происшедшего следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. По факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Напомним, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 15 сентября, после Марша равенства в центре города напали на парня.