За фактами зіткнень у Харкові відкрито дві справи

Поліція Харкова відкрила дві кримінальні виробництва і оформила адміністративний протокол за фактами порушень громадського порядку після Маршу рівностей. В результаті зіткнень постраждали двоє поліцейських, передає прес-служба поліції Харкова.

Повідомляється, що 17 осіб доставлені в Шевченківський відділ поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській в Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ, в результаті чого постраждали двоє поліцейських. Одного з них з опіками очей доставили в лікарню.

За фактом події слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За фактом хуліганських дій відносно юнака в парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. ст 2. 296 (хуліганство) КК України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в неділю, 15 вересня, після Маршу рівності в центрі міста напали на хлопця.