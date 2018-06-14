Бизнес-центры в Харькове "минируют" начиная с 5 июня

По фактам ложных сообщений о минировании бизнес-центров в Харькове полиция возбудила дела. Об этом заявил и.о. начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж, сообщает пресс-служба полиции.

"Уже несколько дней подряд в полицию поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров. На сегодня зафиксировано уже более двадцати сообщений о минировании объектов. К счастью, все они оказались ложными. По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 259 Уголовного Кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями)", - сообщил он.

Кроме того, в полиции заверили, что правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц злоумышленников и для возобновления ежедневной стабильной работы бизнес-центров.

Обращение к гражданам в связи с серией ложных сообщений о минировании зданий в Харькове Обращение исполняющего обязанности начальника ГУНП в Харьковской области С.Чижа к гражданам в связи с серией ложных сообщений о минировании зданий в Харькове Уважаемые харьковчане! Уже несколько дней подряд в полицию поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров. И каждый день специалисты взрывотехнического управления, кинологического центра, патрульная полиция, следственно-оперативные группы отделов полиции прибывают на место происшествия и тщательно проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов. На сегодня зафиксировано уже более двадцати сообщений о минировании объектов. К счастью, все они оказались ложными. Уверяю вас – каждый вызов полноценно отрабатывается: проводится эвакуация, кинологи и взрывотехники проверяют все помещения каждого этажа. По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 259 Уголовного Кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями). Мы понимаем, в каком напряженном моральном состоянии находятся сотрудники бизнес-центров. Психологическое давление они испытывают во время эвакуации. Какие материальные убытки несут предприятия и организации, расположенные в этих зданиях. Я хочу заверить, что полиция тяжело и упорно работает каждый день, проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц злоумышленников. Делает все возможное для возобновления ежедневной стабильной работы бизнес-центров. Мы обеспечим безопасность граждан, которые там работают. Опубликовано Полиция Харьковщины 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 14 июня 2018 года, в Харькове уже десятый день подряд "минируют" бизнес-центры.