Бізнес-центри у Харкові "мінують" починаючи з 5 червня

За фактами хибних повідомлень про мінування бізнес-центрів у Харкові поліція порушила справи. Про це заявив в.о. начальника поліції Харківської області Сергій Чиж, повідомляє прес-служба поліції.

"Вже кілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про мінування п’яти бізнес-центрів. На сьогодні зафіксовано вже більше двадцяти повідомлень про мінування об’єктів. На щастя, всі вони виявилися хибними. За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального Кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками)", - повідомив він.

Крім того, у поліції запевнили, що правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників та для поновлення щоденної стабільної роботи бізнес-центрів.

Звернення до громадян у зв’язку із серією хибних повідомлень про мінування будівель у Харкові Звернення виконуючого обов’язки начальника ГУНП в Харківській області С.Чижа до громадян у зв’язку із серією хибних повідомлень про мінування будівель у Харкові Шановні харків’яни! Вже кілька днів поспіль до поліції надходять повідомлення про мінування п’яти бізнес-центрів. І кожного дня фахівці з вибухотехнічного управління, кінологічного центру, патрульна поліція, слідчо-оперативні групи відділів поліції прибувають на місце події і ретельно перевіряють будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів. На сьогодні зафіксовано вже більше двадцяти повідомлень про мінування об’єктів. На щастя, всі вони виявилися хибними. Запевняю вас – кожен виклик повноцінно відпрацьовується: проводиться евакуація, кінологи і вибухотехніки перевіряють усі приміщення кожного поверху. За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального Кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками). Ми розуміємо, в якому напруженому моральному стані перебувають співробітники бізнес-центрів. Який психологічний тиск вони відчувають під час евакуації. Які матеріальні збитки несуть підприємства і організації, розташовані у цих будівлях. Я хочу запевнити, що поліція важко і наполегливо працює кожного дня, проводить усі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників. Робить усе можливе для поновлення щоденної стабільної роботи бізнес-центрів. Ми забезпечимо безпеку громадян, які там працюють. Опубліковано Поліція Харківщини 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 червня 2018 року, у Харкові вже десятий день поспіль "мінують" бізнес-центри.