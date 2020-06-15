По фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств, - нардеп

С начала работы Временной следственной комиссии по расследованию нарушений законодательства президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко происходило беспрецедентное противодействие со стороны руководства УАФ и других публичных деятелей, прямо связанных с Павелко. Несмотря на это, по фактам коррупционных преступлений Павелко уже открыто семь уголовных производств в Украине, есть также производства в Германии, Швейцарии и Кипре.

Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя", заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка в интервью "Гордону".

"Преступники используют все возможные ресурсы для того, чтобы свернуть работу комиссии и не дать нам завершить начатое расследование, потому что четко понимают - конечным результатом этого расследования станут обвинительные приговоры всем организаторам коррупционных схем в УАФ, и в первую очередь Андрею Павелко", - заявил Мамка.

По его словам, уголовные производства, созданные Генпрокуратурой, Национальной полицией и НАБУ по фактам хищения руководством УАФ средств бюджетной программы - не расследовались по полтора года. Они с самого начала были заблокированы предыдущей властью, которую "обслуживал Павелко, используя УАФ, как инструмент политического пиара и источник финансирования партийных расходов".

Григорий Мамка также сообщил, что сегодня комиссия получила колоссальный объем информации и документов, которые безоговорочно доказывают, что руководство УАФ во главе с Андреем Павелко под видом строительства спортивных площадок для детей организовало разворовывание бюджетных средств.

"Мы составили графическую схему принятия решений при внедрении бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины". Все те факты коррупции в УАФ, о которых писали журналисты в Украине и по всему миру, сейчас находят свое подтверждение в материалах ВСК, и, что не менее важно, в материалах уголовных производств", - добавил нардеп.

Кроме того, по его словам, в рамках одного из уголовных производств получен доступ к электронной переписке руководства УАФ и ее коммерческих структур. В частности, эта переписка первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкий, а также Андрея Бондаренко, которому уже сообщено о подозрении.

"Павелко, Костюченко и Записоцкий, по предварительному сговору, которая возникла еще в 2015 году, реализовали в течение 2016-2019 годов преступную схему присвоения бюджетных средств путем безосновательного завышения стоимости футбольных площадок. На каждом 760 площадок по Бюджетной программой они заложили по полмиллиона завышение, что привело к потере государством как минимум 380 млн грн", - отмечает Мамка.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада создала временную следственную комиссию по расследованию нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах.

В ближайшее время парламент должен заслушать отчет о результатах полугодовой деятельности комиссии и решить вопрос о продлении ее работы.