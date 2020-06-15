За фактами корупційних злочинів Павелка відкрито сім кримінальних проваджень, - нардеп

З початку роботи Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком відбувалася безпрецедентна протидія з боку керівництва УАФ та інших публічних діячів, прямо пов'язаних з Павелко. Попри це, за фактами корупційних злочинів Павелка вже відкрито сім кримінальних проваджень в Україні, є також виробництва в Німеччині, Швейцарії та на Кіпрі.

Про це повідомив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя", заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка в інтерв'ю "Гордону".

"Злочинці використовують всі можливі ресурси для того, щоб згорнути роботу комісії й не дати нам завершити почате розслідування, тому що чітко розуміють - кінцевим результатом цього розслідування стануть обвинувальні вироки всім організаторам корупційних схем в УАФ, і в першу чергу Андрію Павелку", - заявив Мамка.

За його словами, кримінальні провадження, створені Генпрокуратурою, Національною поліцією і НАБУ за фактами розкрадання керівництвом УАФ коштів бюджетної програми - не розслідувалися по півтора року. Вони з самого початку були заблоковані попередньою владою, яку "обслуговував Павелко, використовуючи УАФ, як інструмент політичного піару і джерело фінансування партійних витрат".

Григорій Мамка також повідомив, що сьогодні комісія отримала колосальний обсяг інформації та документів, які беззаперечно доводять, що керівництво УАФ на чолі з Андрієм Павелком під виглядом будівництва спортивних майданчиків для дітей організовало розкрадання бюджетних коштів.

"Ми склали графічну схему прийняття рішень при впровадженні бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України". Всі ті факти корупції в УАФ, про яких писали журналісти в Україні і по всьому світу, зараз знаходять своє підтвердження в матеріалах ВСК, і, що не менш важливо, в матеріалах кримінальних проваджень", - додав нардеп.

"Павелко, Костюченко та Запісоцький, за попередньою змовою, яка виникла ще у 2015 році, реалізували протягом 2016-2019 років злочинну схему привласнення бюджетних коштів шляхом безпідставного завищення вартості футбольних майданчиків. На кожному 760 майданчиків за Бюджетною програмою вони заклали по півмільйона завищення, що призвело до втрати державою як мінімум 380 млн грн", - зазначає Мамка.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушення законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках.

Найближчим часом парламент має заслухати звіт про результати піврічної діяльності комісії та вирішити питання про продовження її роботи.