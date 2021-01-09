Факельное горение и разгерметизация, но без отключений: последствия взрыва газа под Лубнами

Ликвидация последствий взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов продолжается. По состоянию на сейчас на месте разгерметизации наблюдается факельное горение.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

Из-за разгерметизации и горения подачу газа на данный участок газопровода пришлось перекрыть. Однако отключенных населенных пунктов от газоснабжения нет.

"Жертв и пострадавших нет. На месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 метра над землей", - добавили спасатели.

Сейчас над ликвидацией работают 13 спасателей и 3 единицы техники, однако на место происшествия уже отправились дополнительные силы ГСЧС.

Напомним, сегодня вечером на газопроводе вблизи Лубнов раздался мощный взрыв. На фото и видео с социальных сетей было видно большой столб огня, который поднимался над полем.

Как писало РБК-Украина, уже стала известна причина взрыва на газопроводе в Полтавской области. Эту информацию уже передали полиции и СБУ.