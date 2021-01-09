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Факельне горіння та розгерметизація, але без відключень: наслідки вибуху газу під Лубнами

Автор: Дмитро Левицький

Ліквідація наслідків вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу Лубнів триває. Станом на зараз на місці розгерметизації спостерігається факельне горіння.

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Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

Через розгерметизацію та горіння подачу газу на дану ділянку газопроводу довелося перекрити. Однак відключених населених пунктів від газопостачання немає.

"Жертв та постраждалих немає. На місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 метра над землею", - додали рятувальники.

Зараз над ліквідацією працюють 13 рятувальників та 3 одиниці техніки, однак на місце події вже вирушили додаткові сили ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на газопроводі поблизу Лубнів пролунав потужний вибух. На фото та відео з соціальних мереж було видно великий стовп вогню, який підіймався над полем.

Як писало РБК-Україна, вже стала відома причина вибуху на газопроводі в Полтавській області. Цю інформацію вже передали до поліції та СБУ.

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