UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фахівці мінфіну США відправляться у Європу переконувати компанії вийти з ринку РФ

Фото: Фахівці мінфіну США переконуватимуть компанії в Європі покинути ринок РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство фінансів США відправить фахівців з питань санкцій і фінансування тероризму у Європу, де вони переконуватимуть компанії вийти з ринку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Посадові особи Мінфіну США Ліз Розенберг і Браян Нельсон планують відвідати ряд Європейських країн, аби переконати компанії, які все ще ведуть бізнес із Росією припинити фінансові зв’язки з РФ через продовження нею війни проти України.

Спеціалісти зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини. Вони планують поділитися даними про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій і попередити про можливі покарання за недотримання встановлених міжнародних обмежень.

Раніше ми писали, Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій Сполучених Штатів проти Росії, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбудеться форум партнерства США - Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки